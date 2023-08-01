استمرار ارتفاع التضخم يثير المخاوف بشأن مدخرات الأفراد.. خبير اقتصادى يوضح

أوضح علي حمودي، الخبير الاقتصادي، أثر ارتفاع التضخم على مدخرات الأفراد، قائلاً: "إن تدني نسبة الإدخار للمودعين يرجع إلى أن المال يفقد قوته الشرائية، وبالتالي تصبح الناس قلقة إذا قامت بترك المال في البنوك".

وأضاف حمودي خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن البنوك لا تواكب ما يتم، لافتًا إلى أن الذي يقوم بإيداع مبلغ في البنك لا يأخذ 5% كما وصلت إليه نسبة الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي يصبح الحل لدى الأشخاص الذين لديهم سيولة هو الذهاب وشراء أصول بهذا، سواء كان عقارا أو سيارات أو أي أصل يتم اقتناؤه.

وأشار إلى أن الجميع أصبح يفكر بنفس الحلقة، والكل أصبح يتجه نحو العقار.