الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصاد: الحوار الوطنى ناقش قضية تقييم العاملين فى القطاعات لتحقيق العدالة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إنه يوجد فارق بين العدالة الاجتماعية وبين الحماية الاجتماعية، فالأولى تعنى إقامة عدل ونظام يحقق قسطًا للناس من العدالة، أما الحماية الاجتماعية فهي حماية الأفراد والحفاظ على جودة الحياة المطلوبة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني، اليوم ناقش العدالة الاجتماعية وتكافئو الفرص، مؤكدًا أنه لابد من وضع مجموعة من الضوابط للوصول لذلك.

وتساءل هل لدينا قانون يحفز على الإنتاج ويجعلنا متقدمين؟، مشيرًا إلى أن القضايا التي طرحت اليوم من الدين العام والموازنة، كلها تخرج من ضعف الإنتاج. 

لابد من وجود قوانين عمل وسياسات واضحة تحفز العاملين على العمل

وتابع، أنه لا بد من وجود قوانين عمل وسياسات واضحة تستطيع أن تحفز العاملين على العمل وتحقق عدالة بين الأفراد لتحقيق الإنتاج، وسياسيات الأجور وربطها بالانتاجة وأن تكون سياسة الأجور منضبطة، موضحًا أن الحوار الوطني ناقش قضية تقييم العاملين في القطاعات لتحقيق العدالة بين الموظفين. 

الخبير الاقتصادي الحوار الوطنى قضية تقييم العاملين القطاعات لتحقيق العدالة الحماية الاجتماعية العدالة الإجتماعية تكافئو الفرص

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