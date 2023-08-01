الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية ببنى مزار

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات والمخالفات

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، شمال محافظة المنيا، في إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية. 

وقام يسرى محمد، نائب رئيس المركز، ومينا يوسف، رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا، ومسئول الطرق والتنظيم بإيقاف حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الطريق السريع أرض داخل الحيز العمرانى بقرية صندفا، وكذلك إزالة حالتي تعدٍ فى المهد بقرية دير السنقورية على مساحه  قيراطين.

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كما أزال عيد السيد محمد، رئيس الوحدة المحلية بقرية شلقام، 3 حالات بناء على أرض زراعيه خارج الحيز العمراني بقرية الجرنوس أرض أوقاف.

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في حين، قاد عيد السيد رئيس الوحدة المحلية بشلقام وأيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الإزالات وفني تنظيم الإدارة الهندسية، حملة لإيقاف حالة صب سقف لدور ثالث علوي بمنزل مساحته 90 مترًا بطريق الدلايلة، وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بديوان عام المجلس، إلى جانب ردم وإزالة 4 حالات تعدٍ، الأولى حفر قواعد في المهد لقطعة أرض مساحتها 100 متر بطريق الدلايلة، والثانية حفر قواعد في المهد لقطعة أرض مساحتها 60 مترًا بالشارع السابع جنوب قلابيظو المتفرع من شارع الترعة العامية، أما الثالثة والرابعة فتتمثلان في إزالة التعديات على قطعتي أرض مساحة كل واحدة 120 مترًا بالشارع السابع جنوب قلابيظو المتفرع من شارع الترعة العامية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين والمخالفين. 

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إزالة تعديات ومخالفات بناء الأراضي الزراعية أحياء وقري بني مزار بالمنيا يسري محمد نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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