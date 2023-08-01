الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الزراعة»: توقعات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال عامين

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أكد الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تمكنت من زيادة معدلات الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل السكرية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي حيث تنتج مصر مليون و900  ألف طن سكر من محصولي البنجر وقصب السكر ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال عامين، حيث تم التنسيق مع شركة السكر لتنفيذ برنامج تدريبي لمزارعي القصب بالشركات والري بالتنقيط حفاظا على مياه الري من الاهدار،  كما يتم تنفيذ الدور التوعية لمزارعي القصب والبنجر للوصول إلى أعلى إنتاجية من وحدة المساحة والري.

وقال “عبدالجواد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مصنع إنتاج السكر الجديد بمحافظة المنيا سوف بحدث طفرة في إنتاج السكر ومن المقرر أن ينتج في العام الأول 450 ألف طن سنويا و900 ألف طن في العام التالي وهو يعادل إنتاج جميع شركات السكر المنتجة في مصر.

وأشار إلى أن نجاح زراعة القصب والبنجر سببها جهود المزارعين واهتمام الدولة بالقطاع الزراعي،  حيث تحقق مصر أكثر من 90% من احتياجاتها من السكر ينويا ومن المتوقع أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج.

وأوضح “عبدالجواد” أن مجلس المحاصيل السكرية يقوم بدور فاعل بالتعاون مع الجهات البحثية لتشجيع المزارعين على زراعة الأصناف الجديدة من قصب السكر وهو الأعلى في الإنتاجية،  كما تم منح المزارعين حوافز وخدمات عند زراعة الأصناف الجديدة وأن مجلس المحاصيل السكرية يسعى إلى دعم ومساندة مزارعي القصب والبنجر للحفاظ على المزايا النسبية  التي تحظى بها مصر .

وشدد رئيس مجلس المحاصيل السكرية على ضرورة الحفاظ على الإنتاج المحلي من قصب وبنجر السكر لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج،  ويتم عقد ندوات ارشادية ومؤتمرات لمزارعي القصب والبنجر للتعريف بكل ما هو جديد للحصول على أعلى إنتاجية،  مشيرا الى انه يجرى حاليا التوسع في زراعة محصول البنجر في الأراضي الجديدة لزيادة معدلات الإنتاج وأن هناك جهود كبيرة من أجل زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل السكرية لزيادة معدلات الإنتاج من السكر وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج.

الزراعة زيادة معدات الانتاج وتحقيق الامن الغذائى المحاصيل السكرية وزيادة إنتاج مصر

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