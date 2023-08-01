الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسام حسنى يكشف سبب انتشار برد الصيف

الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن شهر أغسطس يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الرطوبة، والتي تؤثر على مرضى حساسية الصدر، كما أنها تؤثر على الأصحاء والذين يعانون من ضيق في التنفس.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن تغيير الجو من درجة برودة عالية لدرجة منخفضة يؤدي لنقص المناعة في الجسم، مشيرًا إلى أنه بسبب ذلك يوجد أشخاص كثيرين يعانون من برد الصيف، بسبب الخروج من مكان مكيف للشارع أو الانتقال من غرفة مكيفة لأخرى بلا تكييف. 

كيف يتجنب المواطن نزلات البرد؟

وأشار إلى أنه حتى يتجنب المواطن حالات البرد فيجب إغلاق التكييف قبل مغادرته للغرفة حتى تقل درجة حرارة الجسم ولا يحدث تغيير مفاجئ له عند الخروج لمكان حار وحتى لا يتعرض الشخص لالتهاب رئوي.

وتابع، أن مرضى الصدر درجة الرطوبة العالية تؤدي لنشاط الفطريات وتؤدي لالتهابات الجهاز التنفسي ونشاط الحساسية أو ظهورها.

حسام حسني برد الصيف الرطوبة حساسية الصدر نقص المناعة التكييف نشاط الفطريات

مواد متعلقة

حالات دخول المستشفى بسبب الحساسية التي تهدد الحياة في إنجلترا

استشارى المناعة: مرضى الحساسية الأكثر تضررًا من ارتفاع درجات الحرارة

بسبب موجة الحر.. كيف تحمي نفسك من الحساسية المفرطة؟

مشاكل الطقس الحار.. ما هي أنواع وأسباب وطرق علاج الحساسية؟

وجهت تحذيرات لمرضى الحساسية.. "الأرصاد": سرعة الرياح تصل لـ40 كيلو بالساعة الخميس

"تاج الدين" يحذر من الخروج فى العاصفة الترابية ويوضح خطورتها على مرضى الحساسية

بالتزامن مع قدوم فصل الربيع.. علامات تدفعك للذهاب لطبيب الحساسية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟