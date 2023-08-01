حسام حسنى يكشف سبب انتشار برد الصيف

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن شهر أغسطس يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الرطوبة، والتي تؤثر على مرضى حساسية الصدر، كما أنها تؤثر على الأصحاء والذين يعانون من ضيق في التنفس.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن تغيير الجو من درجة برودة عالية لدرجة منخفضة يؤدي لنقص المناعة في الجسم، مشيرًا إلى أنه بسبب ذلك يوجد أشخاص كثيرين يعانون من برد الصيف، بسبب الخروج من مكان مكيف للشارع أو الانتقال من غرفة مكيفة لأخرى بلا تكييف.

كيف يتجنب المواطن نزلات البرد؟

وأشار إلى أنه حتى يتجنب المواطن حالات البرد فيجب إغلاق التكييف قبل مغادرته للغرفة حتى تقل درجة حرارة الجسم ولا يحدث تغيير مفاجئ له عند الخروج لمكان حار وحتى لا يتعرض الشخص لالتهاب رئوي.

وتابع، أن مرضى الصدر درجة الرطوبة العالية تؤدي لنشاط الفطريات وتؤدي لالتهابات الجهاز التنفسي ونشاط الحساسية أو ظهورها.