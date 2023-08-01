الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 1-8-2023

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء تحديث يومي

آخر تحديث يومي لسعر اليورو الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو استقرارًا خلال  التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
 

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-8-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع
 

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الثلاثاء التعاملات المسائية البنك المركزي المصري

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟