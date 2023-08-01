سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، استقرارا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء أول يوم في شهر أغسطس 2023 استقرارا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 استقر خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس استقرارًا خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع