حملات يومية مكثفة للتأكد من التزام المحلات بالأسعار المقررة فى المنصورة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة والتموين والطب البيطرى، وقد استهدفت الحملة المنشآت التجارية بمنطقة شارع الجيش.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية.

قامت الحملة بالمرور على المحلات التجارية والمولات للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة، ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالأسعار مطابقة لأسعار السوق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار رئيس حى غرب إلى تكثيف الحملات يومياً على كافة المحلات والمنافذ؛ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

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