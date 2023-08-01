الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 أزهر

أرشيفية- امتحانات
أرشيفية- امتحانات الثانوية الأزهرية

يبحث عدد من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية عن موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 الخميس الماضي، واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الخميس الماضي، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 46% أدبي، و59.34% علمي، بنسبة نجاح عامة 52.88%.

موعد إعلان جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 أزهر

من المتوقع أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للمرحلة الثانوية الأزهرية في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، قبل نهاية الأسبوع الجاري.

واختتمت المعاهد الأزهرية بدولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، بقسميها العلمي والأدبي، وسط هدوء واستقرار، في المعاهد الأزهرية بفلسطين.

وأدى طلاب القسم العلمي اليوم الامتحانات في مواد: (الإستاتيكا- البلاغة- الصرف)، في حين أدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات في مادتي: (البلاغة- الفلسفة والمنطق)، في جو من الالتزام التام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات من قبل الطلاب والقائمين على أعمال الإشراف والملاحظة لأعمال الامتحانات، لتنتهي دون أية شكاوى.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للدور الأول للقسم العلمي لمعاهد فلسطين 93.95%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 81.08%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.

بدء تلقي الطعون على نتائج الثانوية الأزهرية بسوهاج

وكان وكيل الأزهر قدم تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للطلاب الأوائل وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح، وتهنئة فضيلته لكل الطلاب الناجحين، وشكره لأهلهم الذين تعبوا معهم واجتهدوا في تعليمهم وتربيتهم، وثقتهم في مؤسسة الأزهر التي لا تتأخر عن خدمة أبنائها، كما أعرب الإمام الأكبر عن خالص دعائه لمن لم يوفقوا في الدور الأول أن يجتهدوا ويكونوا من الناجحين في الدور الثاني، واستكمال مسيرتهم العلمية في جامعة الأزهر العريقة.

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