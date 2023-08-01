الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متخصص فى شئون التعليم: على الطلاب البعد عن الكيانات الوهمية غير المرخصة

الكيانات الوهمية
الكيانات الوهمية

قال أحمد أبوضيف، صحفي متخصص في شئون التعليم، إن التعليم العالي أعلن اليوم الحد الأدني للتسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق هذا العام، على أن يتم البدء في تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى السبت المقبل حتى الأربعاء.

الحد الأدني للتنسيق 

وأكد أبوضيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن كليات الطب البشري من الممكن أن تنخفض من 3 لـ4 درجات هذا العام عن العام الماضي لتصل إلى 373 درجة.

وتابع:" تم قبول 2100 طالب بكليات طب الأسنان العام الماضي، وهذا العام التوقعات تشير إلى الوصول لـ370 درجة والعلاج الطبيعي عند 367 درجة، بينما كلية الصيدلة عند 369 درجة، وبهذا تتقدم العلاج على الصيدلة للعام الثالث على التوالي".

واستطرد: "وفقًا للحد الأدنى المعلن من الممكن نزول كلية الهندسة في المرحلة الثانية".

وأشار إلى أنه يتعين على الطلاب توخي الحذر عند كتابة الرغبات، مع عدم ترك أي اختيار حتى لا يخون المجموع التوقعات، وبالتالي لا يحصل الطالب على الكلية التي يرغبها".

الكيانات الوهمية 

وذكر، أنه يجب البعد عن الكيانات الوهمية الخاصة بالإعلان عن كليات ومعاهد خاصة ليست مصرحة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقال:" نتوقع ارتفاع تنسيق كلية الإعلام هذا العام عن العام الماضي نظرًا لزيادة الإقبال ونفس الأمر ينطبق على كلية الاقتصاد والعلوم السياسية".

 وأردف:" غياب التوزيع الإقليمي واختبار القدرات لكلية التمريض هذا العام سيؤدي إلى ارتفاع مؤشر تنسيقها حتى تصل إلى 85% .

 

 

 

أحمد أبو ضيف متخصص في شئون التعليم الكيانات الوهمية السفيرة عزيزة دي ام سي

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