«أوابك»: انتعاش ملحوظ فى مؤشرات سوق الاستكشاف والإنتاج خلال 2023

كشف تقرير منظمة «أوابك»، عن أن العديد من المؤشرات تظهر أن الإنفاق على الاستكشاف عاد للتزايد بعد أن وضعت شركات النفط الكبرى تأمين إمدادات النفط والغاز وتحقيق أرباح أعلى، في مرتبة أهم من الاستثمار في حلول الطاقة منخفضة الكربون ومنخفضة العائد.

«أوابك»: انتعاش ملحوظ في مؤشرات سوق الاستكشاف والإنتاج خلال عام 2023

وساهم انتعاش أسعار النفط في تحفيز شركات النفط والغاز للبحث عن احتياطيات بترولية جديدة في ظل الأرباح القياسية التي تحققت في العام الماضي، ويبدو أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد أظهرت بشكل واضح أهمية أمن الطاقة والحاجة إلى تطوير إمدادات النفط والغاز، وهذا ما انعكس على شكل تنشيط لعمليات التنقيب - من قبل الشركات الأوروبية قبل غيرها- والتي يبدو أنها أعادت التزامها مجددًا بالنفط والغاز، خاصة بعد أن تراجعت شركتا Shell وBPعن تعهداتهما بخفض الإنتاج والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة كجزء من تحول الطاقة.

ويبدو أن هذا التحول في المواقف يستجيب عمليًا لضغوط غالبية المستثمرين لتعظيم أرباحهم من النفط والغاز بدلًا من الاستثمار في أعمال الطاقة المتجددة ذات هامش الربح المنخفض، إذ إن معظم أرباح مشاريع الطاقة المتجددة لا تتجاوز 8%، بينما تتراوح أرباح مشاريع الاستكشاف والإنتاج بين 15- 20%. وفي هذا المقام أعلنت شركة Equinor عن أن عوائدها المتوقعة على الاستثمارات بين عامي 2023- 2030 ستبلغ أكثر من 15% عند سعر 70 دولارًا/ البرميل. وذكرت شركة Exxon Mobil في تصريح رسمي لها أواخر عام 2022 أن حوالي 90% من استثماراتها في مجال إنتاج النفط أو الغاز من حقول جديدة، قد حققت عوائد أكثر بكثير من 10% عند سعر 35 دولارًا/ البرميل. ويمكن بالتالي تخيل نسبة العوائد عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 92 دولارًا/ البرميل في عام 2022.