الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«أوابك»: انتعاش ملحوظ فى مؤشرات سوق الاستكشاف والإنتاج خلال 2023

أوابك
أوابك

كشف تقرير منظمة «أوابك»، عن أن العديد من المؤشرات تظهر أن الإنفاق على الاستكشاف عاد للتزايد بعد أن وضعت شركات النفط الكبرى تأمين إمدادات النفط والغاز وتحقيق أرباح أعلى، في مرتبة أهم من الاستثمار في حلول الطاقة منخفضة الكربون ومنخفضة العائد. 

«أوابك»: انتعاش ملحوظ في مؤشرات سوق الاستكشاف والإنتاج خلال عام 2023

وساهم انتعاش أسعار النفط في تحفيز شركات النفط والغاز للبحث عن احتياطيات بترولية جديدة في ظل الأرباح القياسية التي تحققت في العام الماضي، ويبدو أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد أظهرت بشكل واضح أهمية أمن الطاقة والحاجة إلى تطوير إمدادات النفط والغاز، وهذا ما انعكس على شكل تنشيط لعمليات التنقيب - من قبل الشركات الأوروبية قبل غيرها- والتي يبدو أنها أعادت التزامها مجددًا بالنفط والغاز، خاصة بعد أن تراجعت شركتا Shell وBPعن تعهداتهما بخفض الإنتاج والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة كجزء من تحول الطاقة.

ويبدو أن هذا التحول في المواقف يستجيب عمليًا لضغوط غالبية المستثمرين لتعظيم أرباحهم من النفط والغاز بدلًا من الاستثمار في أعمال الطاقة المتجددة ذات هامش الربح المنخفض، إذ إن معظم أرباح مشاريع الطاقة المتجددة لا تتجاوز 8%، بينما تتراوح أرباح مشاريع الاستكشاف والإنتاج بين 15- 20%. وفي هذا المقام أعلنت شركة Equinor  عن أن عوائدها المتوقعة على الاستثمارات بين عامي 2023- 2030 ستبلغ أكثر من 15% عند سعر 70 دولارًا/ البرميل. وذكرت شركة Exxon Mobil في تصريح رسمي لها أواخر عام 2022 أن حوالي 90% من استثماراتها في مجال إنتاج النفط أو الغاز من حقول جديدة، قد حققت عوائد أكثر بكثير من 10% عند سعر 35 دولارًا/ البرميل. ويمكن بالتالي تخيل نسبة العوائد عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 92 دولارًا/ البرميل في عام 2022.

الأزمة الروسية الأوكرانية الاحتباس الحرارى الروسية الأوكرانية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري انبعاثات غازات الاحتباس إمدادات النفط والغاز

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟