الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"نصرالله" يدعو جميع الأطراف للضغط لوقف العنف فى مخيم عين الحلوة

نصرالله
نصرالله

وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، ما يحدث في مخيم اللاجئين الفلسطينيين، في عين الحلوة بأنه مؤلم ومحزن، داعيًا جميع الأطراف بوقف دائرة العنف وتهدئة الأوضاع.

وقال نصرالله، حسبما نقلت قناة لبنان 24، إن على جميع المسئولين عن تفاقم الأوضاع، الضغط من أجل وقف نزيف الدم المستمر في المخيم.

على صعيد متصل، تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صيدا بجنوب لبنان، حيث سمعت أصوات الأسلحة الرشاشة والقذائف والقصف الصاروخي ليل أمس الإثنين، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، بحسب قناة العربية السعودية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أمس، إن المخيم شهد ليلة إضافية من الاشتباكات المتقطعة التي ارتفعت حدتها بعيد منتصف الليل، خصوصًا على محور الطوارئ (البركسات).

وأضافت: "سمعت أصوات الأسلحة الرشاشة والقذائف بشكل متقطع حتى صباح اليوم، الأمر الذي أبقى وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه يترنح تحت وطأة هذه الخروق المستمرة".

حسن نصرالله حزب الله اللبناني اللاجئين الفلسطينيين عين الحلوة العنف

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