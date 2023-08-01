"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لتصاعد الأدخنة بصيدا ولحظة سقوط القذائف

عرضت ؛القاهرة الإخبارية"، فيديو للحظة سقوط القذائف على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا اللبنانية، وتصاعد ألسنة الدخان.

وسقطت القذيفة على الهواء المباشرة، أثناء نقل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، لتفاصيل الاشتباكات، وطالبته الإعلامية إيمان الحويزي، بالانتقال لمكان أكثر أمنًا حتى لا يعرض حياته للخطر.

وأطلقت القذائف بشكل عشوائي، وسقطت قذيفة بالقرب من تمركز الصحفيين والإعلاميين بمخيم عين الحلوة.

وظهرت ألسنة دخان تتصاعد من مناطق متفرقة داخل المخيم، مع اتساع دائرة الاشتباكات عن نطاق انتشارها بالأمس، كما سمع أصوات طائرات استطلاع تابعة للجيش اللبناني، مع تصاعد أصوات إطلاق الرصاص.