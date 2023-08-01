الحوار الوطني.. رئيس جامعة الإسكندرية يطالب بمراجعة أولويات الإنفاق العام

طالب الدكتور محمد عبدالله، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، بمراجعة سلم الأولويات في الإنفاق العام.

وأكد خلال مشاركته في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني اليوم أن معدل الاقتطاع الضريبي ونسبة الضرائب للناتج القومي مازالت ضعيفة، وشدد على أهمية إعادة بناء الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وطالب بتوضيح المعايير.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إننا لا نستطيع استبعاد البعد السياسي، مشيرا لتناقض السياسة النقدية والسياسة المالية، لافتا إلى أن بعض الإجراءات المطلوبة من البنك المركزي لا تجد صدى إيجابي من المواطن بل على العكس قد يكون صدى سلبي.

وأضاف: "يجب أن نكون في غاية الحرص من أي أثر يؤدي لرفع الأسعار" وانتقد غياب الرقابة على الأسعار وطالب برقابة شديدة من الدولة، وقال إن الأمور يجب أن تسير بالقدر المعقول.

وتابع: "ما أطالب به في التوصيات تكون واضحة"، وطالب بإصلاح وضع الجنيه وقال: "ولن يتم إلا بمواجهة العجز في الموارد ومواجهة التضخم".