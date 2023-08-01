الشوربجي: استراتيجية متكاملة لتعظيم الدور الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية

أجرى المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، جولة ميدانية تفقد خلالها أرض مؤسسة الأهرام بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وموقع وكالة الأهرام وورش التنفيذ بالعامرية، إضافة إلى موقع دار التحرير للطبع والنشر -الجمهورية- بالعامرية وكذلك أرض دار أخبار اليوم بمنطقة العجمي.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة والحرص على تفقد أوضاع المؤسسات الصحفية القومية ومتابعة خطة تطوير واستغلال الأصول المملوكة لها.

رافق رئيس الهيئة خلال الجولة، د. أحمد مختار، وكيل الهيئة، وليد عبدالعزيز، عضو الهيئة، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وإياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر.

خلال الجولة، أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة وضعت استراتيجية متكاملة وشاملة تستهدف تعظيم الدور الإقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية واستغلال أصولها الاستغلال الأمثل بما يضمن تحسين أوضاعها إلى الأفضل وزيادة مواردها.

وأشار الشوربجي إلى أن الهيئة وبالتنسيق المستمر مع المؤسسات؛ قطعت شوطا كبيرا في ملف استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية والعمل على زيادة الربحية وتحقيق عائد اقتصادي وتعظيم دور وعائد الاستثمار بأفكار مبتكرة بما يعود بالنفع على أوضاع المؤسسات ودخول العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال وبما يدعم أيضا صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام.

وشدد الشوربجي على أنه لا تفريط أو بيع لأصول المؤسسات الصحفية القومية، وأكد أن خطة الهيئة معنية بشكل رئيسي في استغلال واستثمار أصولها وتعظيم مواردها لمواجهة التحديات التى تواجه مهنة الصحافة ليس على المستوى المحلي فقط بل عالميا.

وأوضح أن خطة استغلال الأصول بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، وتم الإعلان فعليا خلال الأيام القليلة الماضية عن مشروعات لعدد من المؤسسات وقريبا سنعلن عن مشروعات جديدة تضيف للمؤسسات وتساندها في أداء رسالتها التنويرية والتثقيفية ودورها الوطني الكبير.