القاهرة الإخبارية: سقوط قذيفة بالقرب من تمركز الصحفيين والإعلاميين بمخيم عين الحلوة

قال أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك اشتباكات عنيفة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالأسلحة الرشاشة، والقذائف الصاروخية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الاشتباكات هدأت صباح اليوم، لكنها تجددت بعد الظهر بشكل أكثر عنفًا من اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن القذائف التي تطلق بشكل عشوائي، أدت لسقوط قذيفة بالقرب من تمركز الصحفيين والإعلاميين بمخيم عين الحلوة.

وأوضح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كانت هناك محاولات دخول لإنقاذ المصابين، لكن لم تتمكن من الدخول، والرصاص يغطي على كل شىء، وشوارع المخيم تبدو خالية من المارة.

وظهرت ألسنة دخان تتصاعد من مناطق متفرقة داخل المخيم، مع اتساع دائرة الاشتباكات عن نطاق انتشارها بالأمس، كما سُمعت أصوات طائرات استطلاع تابعة للجيش اللبناني، مع تصاعد أصوات إطلاق الرصاص.