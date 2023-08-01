قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن قرارات التعليم الهندسي التي تم إقرارها تستهدف إصلاح التعليم الهندسي، وذلك بهدف الارتقاء بالمهنة، والبدء في الحد من طوابير البطالة، ورفعًا لمستوى جودة خريجي الهندسة.

وأوضح في كلمته خلال مؤتمر صحفي بالنقابة: القرارات جاءت من منطلق الحرص على الارتقاء بمهنة الهندسة، والحد من تدهورها، واستنادًا إلى ما تم من دراسة مطولة مهنية ونقابية وقانونية، وبعد التحاور مع كافة الأطراف المتخصصة، والعرض على جموع مهندسي الجمعية العمومية خلال المؤتمرات واللقاءات في النقابات الفرعية، وترحيب مجلس النقابة، والموافقة الساحقة من الجمعية العمومية في ٦ مارس، وبالتواصل مع الأكاديميين والمتخصصين.

وأضاف النبراوي: تعلن نقابة المهندسين عن تطبيق القرارات المُنظمة لضوابط القيد بنقابة المهندسين المصرية وفقاً للتواريخ المذكورة فى القرار.

وأكمل: ما أطرحه اليوم ما هو إلا المرحلة الأولى من خطة النقابة في هذا الشأن، وسنستمر في خططنا الرامية إلى عودة مهنة الهندسة ومكانة المهندس إلى ما كانت عليه.

وتضمنت القرارات أنه لن يتم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واعتماد المنشأة بالقانون رقم (82 لسنة 2006 وتعديلاته) وذلك في سبيل الحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها الهيئة، مع منح مهلة تنتهى في 29/2/2024 ؛ لرفع الملفات كاملة مستوفاة مقبولة واستكمال متطلبات الهيئة، ولن يتم قيد خريجيها ما لم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصى 31/12/2024.