مصطفى فودة: تلقيت عرضًا من الزمالك.. ونسعى لمصالحة جماهير الثغر

كشف مصطفى عصام فودة، نجم سلة الاتحاد السكندري كواليس تمديد تعاقده مع زعيم الثغر، بعد أن أعلن الاتحاد تمديد تعاقده لمدة موسمين منذ أيام.

وأكد فودة، في تصريحات متلفزة أنه وافق على تمديد تعاقده بعد جلسة مع رئيس النادي محمد مصيلحي، معربًا عن سعادته بالتجديد للاتحاد؛ ساعيًا لتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة مع النادي من أجل مصالحة الجماهير.

وتابع أنه تلقى عرضًا وديًا من نادي الزمالك للانضمام له خلال الفترة المقبلة، لكنه فضل الاستمرار في الاتحاد السكندري.

وواصل أن جماهير الإسكندرية تعشق كرة السلة وهى دائماً الداعم الأول للفريق، ونسعى خلال الفترة المقبلة لمصالحتهم بتحقيق البطولات.

وأردف أنه تولي أحمد عمر القيادة الفنية للاتحاد السكندري، إختيار موفق للغاية وأنه متشوق للعمل معه خلال الفترة المقبلة، وأنه يتمتع بخبرات فنية كبيرة ولديه سيرة ذاتية قوية للغاية وحقق الكثير من البطولات في الإمارات.

وعن خسارة الاتحاد السكندري للقب الموسم الماضي أوضح فودة أن الجميع يتحمل مسؤولية خسارة الدوري، وأن الفريق يعمل خلال الفترة الأخيرة من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع بها الفريق من أجل عدم تكرار الأمر في البطولات المقبلة.