مدبولى: تعاون كبير مع إيطاليا فى جميع المجالات خاصة الزراعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتفعيل سبل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

حضر الاجتماع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد هشام أحمد أبومندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية".

وشارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تقديم كل التيسيرات الممكنة؛ من أجل تشجيع الاستثمار الزراعي المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري في مصر يوفر فرصًا واعدة ومحفزة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير البنية التحتية والتشريعية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تعاونًا كبيرًا مع إيطاليا فى جميع المجالات، وخاصة القطاع الزراعي، مشيدًا بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية، وما تم التوافق عليه خلال زيارته لروما مؤخرًا، حول ضرورة المضي قدمًا في تعزيز العلاقات الثنائية، من خلال مشروعات مشتركة في مجالات مختلفة منها الزراعة والتصنيع الغذائي.

وقال رئيس الوزراء: هناك طلب من الجانب الإيطالي، بناء على زيارة الوفد الإيطالي لمصر منذ فترة، والذي ضم عددًا من المستثمرين، بتحديد مساحات معينة للزراعة وربطها بالتصنيع الزراعي، ولذا فالحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، مع مراعاة التأكيد على ضرورة توافر المياه الخاصة بالري، خاصة أن هناك زيارة مرتقبة من مسئولين إيطاليين لمعاينة هذه الأراضي.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك تعاونًا في عدد من المجالات مع الجانب الإيطالي، ويتم إجراء تنسيق بالفعل مع السفير الإيطالي بشأن تحديد المناطق المتاحة، كما أنه يتم التنسيق مع شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، و"جهاز مشروعات الخدمات الوطنية" ومسئولي مشروع "مستقبل مصر"، وكذا مع وزارة الري بشأن مدى توافر المياه لهذه المشروعات، وفي هذا الإطار شرح الوزير تفاصيل مواقع الأراضي المتاحة، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد للسفير الإيطالي على استعدادنا لمعاينة تلك الأراضي.

بدوره، أكد العميد هشام أبومندور أن هناك تعاونًا مع الجانب الإيطالي في عدة قطاعات، بما فى ذلك الصناعات الغذائية والزراعية، وقال: لدينا تصور للشراكة المقترحة بيننا، خلال الفترة المقبلة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وتتوافر لدينا أماكن محددة لإقامة مشروعات التصنيع الزراعي عليها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، شرح تفاصيل الأماكن المتاحة المحددة، كما شرح وزير الموارد المائية والري مجالات التعاون مع الجانب الإيطالي، مشيرًا إلى أنه تم بحث الأماكن المحددة للزراعة، وبيان مدى توافر المياه بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق، في نهاية الاجتماع، على التواصل مع الجانب الايطالي وعرض تفاصيل الأراضي المتاحة، ومساحاتها، مع التأكيد على الاستعداد للمعاينة على الطبيعة، خاصة أن هناك وفدًا من إيطاليا سيزور مصر خلال الفترة القريبة المقبلة بشأن هذا الغرض.