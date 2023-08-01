الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا باخوم في الندوة التكوينية الثالثة بالإيبارشية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

استقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في الندوة التكوينية الثالثة بالإيبارشية.

وتستمر هذه الندوة، حتى الخامس من الشهر الجاري، تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي، بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط.

ورحب الأنبا باسيليوس بالأنبا باخوم، مؤكدًا في كلمته التشجيعية لأبنائه الشباب، أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة، حيث ألقى الأنبا باخوم محاضرة حول "قانون الزواج في الكنيسة الكاثوليكية".

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