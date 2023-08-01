إزالة 12 تعديًا ومخالفات بناء خلال حملات بأحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، وتمكنت من إزالة 12 حالة تعد، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء هانى بدوي، رئيس مركز ومدينه المنيا، إن قرى المنيا نظمت حملات تكثيفيه لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة أو البناء العشوائى، وأسفرت الحملة على رصد وتنفيذ ردم أساسات لحالتى تعد على أراض زراعية بمساحة قيراط و٦ أسهم بقرية بنى محمد سلطان، وتم التعامل الفورى معها، وإحالة المخالف للنيابة العامة.

كما تمكن قسم التنظيم بقرية بنى أحمد الغربية، من فك شدة خشبية لأعمال صبة خارج الحيز العمرانى بقرية طهنشا، التابعة للوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية بمساحة نصف قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى، كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية تله من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ3 حالات تعدى الحاله الاولى علي مساحة ١٢ سهمًا، والثانية ١٢ سهمًا بصفط الشرقية، وحالة أخرى بمساحة ٦٠ مترًا، وتم التعامل الفورى معهم، ونجح قسم التنظيم بحى شمال من ايقاف اعمال محاولة التعدى على حرم الطريق، بإضافة جزء أعلى منور بأبراج الميهوب، تمت إزالة المخالفه والتحفظ على معدات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى واحترامًا لسلطة القانون .

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت من إزالة ٥ حالات تعد زراعية وبدون ترخيص أخري بقرى تلة ودمشير والبرجاية وبني محمد سلطان علي مساحة 76 سهمًا، وذلك خلال عدد من الحملات اليوم تحت إشراف محمود أبوكريشة، ومحمد عادل، وعماد محمود وهبة سيد، وإكرام محمد نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى المذكورة حمادة جمعة، دكتور الحسينى شادى، ومحمد جابر، وأشرف فرغلى، وأمال محمد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمواصلة الجهود المبذولة للتصدى وبكل قوة لكل أشكال التعدى بالمهد، وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة، مع بذل المزيد من الجهد لتنفيذ كل الحالات المستهدفة، سواء كانت التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

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