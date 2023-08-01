الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة ربة منزل فى حادث تصادم بالهرم

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيبت ربة منزل بإصابات خطيرة، اليوم الثلاثاء، أثناء عبورها الطريق في الهرم، بمحافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الهرم بوصول ربة منزل، 60 سنة، مصابة بكسر في الحوض وكدمات ولا يمكن استجوابها.

 وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم أحمد عصام، رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

 وبالفحص تبين حال سير سيارة ملاكى يقودها شخص 25 سنة بطريق الفيوم اتجاه الرماية، اصطدم بالمصابه دون قصد .

تم نقلها إلى المستشفى وتم اصطحابه إلى القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة المستشفى اصابات خطيرة دون قصد

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