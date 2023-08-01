تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق والمخابز في "مطاي" بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركزوالجهات المعنية حملة تموينية مكبرة رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية.

أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 20 مخالفة تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي الصحه ومفتشي التموين نفذوا عدد من الحملات التموينيه على الأسواق والمحال التجاريه و المخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأوضح رئيس المركز، أن حمله اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بقطاع منبال والأسواق بمطاي ، وأسفرت الحمله عن تحرير ٢٠ محضر تمويني متنوع جاءت ما بين نقص وزن وبون صرف ونظافه ومواصفات بحضورالهام احمد مدير الرقابه التموينيه و راضي عبد الحليم مدير مكتب تموين منبال و عادل عبد الوهاب رئيس القريه.

كما تمكنت إداره تموين مطاي ، من ضبط ٥٠ كرتونة اندومي و٣٠ لفه عصائر و١٠ شيكاره علف مجهوله المصدر بحضور غزال مفنتش الصحه وقامت بسحب عينات من الدقيق والرده والخبز من مستودع دقيق مطاي والمخابز وإرسالها الي المعامل المختصه لبيان سلامتها ومدى ملائمتها للاستخدام بحضور حسين شايب مدير مكتب تموين البندر.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين، لافتًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بجميع أحياء المدينة والقري التابعة لها بالتعاون مع إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري، مؤكدًا على استمرار الوحده المحليه لمركز ومدينة مطاي في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز.

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