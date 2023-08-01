انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية البليدة فى العياط

أصيب أحد الأشخاص بحروق في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية البليدة بدائرة مركز شرطة العياط، جنوب محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل منزل كائن ببلوك رقم 2 مساكن قرية البليدة بجوار مكتب البريد.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز مما تسبب في انفجار الأسطوانة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص، جرى نقله إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.