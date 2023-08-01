"رجال الأعمال": تأسيس مجلس الأعمال المشترك انطلاقة قوية للعلاقات المصرية الأوزبكية

أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن خبرة وتاريخ الجمعية الممتد لأكثر من 45 عاما، يخلق العديد من مجالات التعاون مشترك في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية أيضاً وأهمها قطاع السياحة الذي يعد من أهم المجالات التي تربط مصر وأوزباكستان، مضيفاً أن آلية اختيار الاعضاء بمجلس الأعمال المشترك تعد ضمانة لتفعيل الاتفاقيات والرغبة المشتركة في الإنتاج والتصنيع المشترك وزيادة حجم التجارة.



جاءت تلك التصريحات على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة الصناعة والتجارة الأوزبكية لتأسيس مجلس أعمال مشترك.

وقال “يوسف” إن جمعية رجال الأعمال المصريين لمست خلال المراقبة علي الانتخابات الرئاسية الاوزبكية ولقائها مع الغرفة التجارية رغبة قوية في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المصري، مؤكداً أن الجمعية علي أتم الاستعداد للمشاركة فيما تصبو اليه الدولتين من علاقات اقتصادية قوية، من خلال الاستفادة من الحماس والجدية من جانب السفارتين الأمر الذي يعطي انطلاقة قوية لمجلس الأعمال المشترك.

وأكد عادل اللمعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية محافظة بورسعيد علي مستوي التجارة والصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تربطها علاقات قوية وشراكات مع محافظ بورسعيد بهدف الترويج للفرص الاستثمارية، بها حيث يتواجد بها 3 مناطق صناعية هامة في غرب بورسعيد في مجال البتروكيماويات وبها حقل ظهر للغاز بجانب منطقة صناعية تتبع هيئة الاستثمار تصدر بقيمة مليار دولار في الصناعات النسيجية والملابس بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهي مستعدة لاستقبال الاستثمارات الاوزبكية.

وأوضح “اللمعى” أنه يمكن للجانب الأوزبكستاني الاستفادة من المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، في إنشاء مركز تجاري وصناعي عالمي للاستفادة من تمتع المدينة باتفاقية الكويز واتفاقية التجارة الحرة الأوربية ومع افريقيا.

وأضاف أن منطقة شرق بورسعيد من المناطق الصناعية واللوجيستية الواعدة حيث بها اكبر ميناء احتل المركز العاشر عالمياً الشهر الماضي.

وقال إن الرئيس السيسي أولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار والتجارة بشرق بورسعيد وتطوير الأرصفة والميناء والذي ينقل 6 مليون حاوية في شرق وغرب ويشمل علي 5 آلاف متر أرصفة ومن ثم تعد بورسعيد المدخل الأكبر للمنطقة الصناعية الاوزبكية والتى ستستفيد من أكبر مينائي بالإضافة إلى قناة السويس.

وأشار إلى أن التعاون المشترك لإنشاء المركز التجاري والصناعي الأوزبكستاني في بورسعيد مثمر للجانبين خاصة وأن شرق بورسعيد يمكن ان تكون مركز لتخزين وتوزيع الاقماح الأوزبكية ومركز توزيع إقليمي ونفاذ لإفريقيا وكل الدول المجاورة لمصر .