الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية مطروح

اسعاف
اسعاف

أصيب اليوم 5 في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل في الكيلو 105 بطريق الإسكندرية مطروح وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي الضبعة المركزي.  

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "سلامة سيد حسن، 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومحمد إبراهيم عبد الله، 17 سنة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ومحمد عمران عبد الغني، 18 سنة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ومصطفى شرف أحمد علي، 20 سنة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ومحمود محمد عبد المنعم، 21 سنة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

اسماء المصابين الإسكندرية مطروح اصابة 5 اشخاص حادث تصادم سيارتين مستشفي الضبعة المركزي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟