إصابة 5 في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية مطروح

أصيب اليوم 5 في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل في الكيلو 105 بطريق الإسكندرية مطروح وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي الضبعة المركزي.

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "سلامة سيد حسن، 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومحمد إبراهيم عبد الله، 17 سنة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ومحمد عمران عبد الغني، 18 سنة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ومصطفى شرف أحمد علي، 20 سنة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ومحمود محمد عبد المنعم، 21 سنة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.