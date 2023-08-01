قبل ساعات من عرضه.. تفاصيل فيلم محمد هنيدي "مرعي البريمو"

ساعات قليلة وينطلق عرض فيلم “مرعي البريمو” للنجم محمد هنيدي وذلك من خلال عرض خاص للعمل بأحد السينمات الجديدة على طريق العين السخنه .

وترصد الدستور خلال النقاط التالية بعض التفاصيل الخاصة بالفيلم وهي كالتالي..

الفيلم هو العمل الأول الذي يجمع بين المخرج سعيد حامد والفنان محمد هنيدي مع المؤلف إيهاب بليبل.

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي

العمل السينمائي الثاني الذي ينتجه محمد هنيدي بعد فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل".

العمل الثاني الذي يجمع بين محمد هنيدي والمخرج سعيد مع المونتيرة دعاء فاضل بعد فيلم"جاءنا البيان التالي" عام 2001 حيث كانت مساعد مونتير وقتها للمونتيرة مها رشدي، وهو العمل السادس الذي يجمع بين هنيدي والمؤلف الموسيقي خالد حماد .

يمثل هذا الفيلم عودة للتعاون بين المخرج سعيد حامد والمؤلف الموسيقي خالد حماد بعد غياب 15 عاما .

العمل الاول الذي يجمع بين هنيدي والمخرج سعيد حامد مع الستايلست مونيا فتح الباب، والعمل الثالث الذي يجمع بين هنيدي ومهندس الديكور باسل حسام .

عودة التعاون بين محمد هنيدي وغادة عادل في السينما بعد 23 عاما حيث قدما سويا صعيدي في الجامعه الامريكية .

يشهد الفيلم عودة للتعاون بين المخرج سعيد حامد والنجم محمد هنيدي بعد 18 عاما وكان اخر اعمالهما “جاءنا البيان التالي” .

عودة لطفي لبيب للعمل مرة أخرى في السينما بعد غياب 4 سنوات بعد أن قدم 5 أعمال سينمائية عام 2019 ومنها فيلم "خيال مآتة".

تعود الاعلامية إنجي علي للتعاون مع محمد هنيدي بعد مرور 20 عام على تعاونهما في فيلم "عسكر في

المعسكر" عام 2003 .

يقدم هنيدي خلال العمل اغنيتين اولهما مع شارموفرز والاخرى مع عبدالباسط حمودة .

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الصعيدي "مرعي البريمو" بائع البطيخ، الذي يواجه العديد

من المواقف والمفارقات الكوميدية الكثيرة من خالل عمله، والتي اضطرته للسفر إلى سهل حشيش في مهمة غامضة بصحبة زوجته ، وعدد من أفراد عائلته.

الفيلم من بطولة محمد هنيدى غادة عادل أحمد بدير عالء مرسي لطفي لبيب محمد محمود مصطفى أبو سريع محسن منصور عالء زينهم نانسى صالح إنجي علي احمد سلطان مارك حجار كريم مغاوري .