نصائح للطلاب بالمرحلة الجامعية (فيديوجراف)

قدمت فضائية “إكسترا نيوز” نصائح مهمة للطلاب قبل دخولهم المرحلة الجامعية، خاصة أن المرحلة الجامعية تختلف كثيراً عما سبق من حياته، حيث المزيد من الحرية والاعتماد على الذات والانفتاح على عالم جديد، يضع لك أسس استكمال باقي الحياة.

واستعرضت الفضائية أهم النصائح التى تفيد الطلاب في حياتهم الجامعية الجديدة على النحو التالي:

_ تقبل النتيجة واجعل بداخلك قناعة أنك تستطيع أن تنجح مهما كانت الظروف.

_ابحث بجدية عن الكلية المناسبة لقدراتك العلمية بحسب التنسيق الجامعى.

_حاول استعادة ثقتك فى نفسك وافتح لنفسك مجالات جديدة للتعلم.

_قم بوضع خطة دراسية واضحة ونظم وقتك بشكل جيد.

_كن ملتزماً بحضور المحاضرات وإكمال المهام فى الوقت المحدد.

_عليك بتعلم لغات أجنبية لتصقل بها قدراتك وخبراتك.