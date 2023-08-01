الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نصائح للطلاب بالمرحلة الجامعية (فيديوجراف)

نصائح للطلاب بالمرحلة
نصائح للطلاب بالمرحلة الجامعية

قدمت فضائية “إكسترا نيوز” نصائح مهمة للطلاب قبل دخولهم المرحلة الجامعية، خاصة أن المرحلة الجامعية تختلف كثيراً عما سبق من حياته، حيث المزيد من الحرية والاعتماد على الذات والانفتاح على عالم جديد، يضع لك أسس استكمال باقي الحياة.

واستعرضت الفضائية أهم النصائح التى تفيد الطلاب في حياتهم الجامعية الجديدة على النحو التالي:

_ تقبل النتيجة واجعل بداخلك قناعة أنك تستطيع أن تنجح مهما كانت الظروف. 

_ابحث بجدية عن الكلية المناسبة لقدراتك العلمية بحسب التنسيق الجامعى. 

_حاول استعادة ثقتك فى نفسك وافتح لنفسك مجالات جديدة للتعلم. 

_قم بوضع خطة دراسية واضحة ونظم وقتك بشكل جيد. 
_كن ملتزماً بحضور المحاضرات وإكمال المهام فى الوقت المحدد. 

_عليك بتعلم لغات أجنبية لتصقل بها قدراتك وخبراتك. 

الاعتماد على الذات التنسيق الجامعي المرحلة الجامعية المحاضرات الفضائية تعرضت دراسية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟