الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتلهم بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المطرية اليوم الثلاثاء حبس ٣ أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتلهم بمنطقة المطرية، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم مركبة "توك توك"، قطعتى سلاح أبيض - مطواة- ، وذلك حال قيامهم بالتعدى بالضرب على شخصين "مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم، أثناء محاولتهم سرقتهما بالإكراه مستخدمين الأسلحة البيضاء ومركبة "التوك توك " المضبوطين بحوزتهم.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ‏المواطنين بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأسلحة البيضاء التعدي بالضرب الشروع في قتل المطرية بمحافظة القليوبية

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