خبير: الاستثمار في العنصر البشري وتطوير البنية التحتية سبب زيادة تدفق السائحين لمصر

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إن التطور الهائل الذي شهدته مصر في البنية التحتية عنصر أساسي في زيادة تدفق السائحين لمصر من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري أيضا.

وأضاف الخبير السياحي خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يتم الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل ووجود تكامل بين قطاع السياحة وكليات ومعاهد السياحة حتى يتم تخريج عاملين على أعلى مستوى قادرين على التعامل مع السياح من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن مصر أصبح لديها مساحة وفرصة أكبر لجذب المزيد من السياحة بسبب التوسع في الطاقات الفندقية بمختلف المدن المصرية، بالإضافة إلى استغلال الكثير من الأصول التي تملكها الدولة بما يؤدي لزيادة جذب أعداد السائحين بأرقام غير مسبوقة.