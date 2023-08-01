الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لتأهيل الخريجين.. عميد كلية التكنولوجيا بحلوان يكشف مميزات برنامج السيارات الهجين

عميد كلية التكنولوجيا
عميد كلية التكنولوجيا بحلوان

كشف إبراهيم لطفي، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة حلوان، تفاصيل إطلاق برنامجين الأول تكنولوجيا السيارات الهجين والثاني الميكاترونيك، موضحا أن العالم كله بدأ يتحول للسيارات الكهربائية، لافتا إلى أن اختيار اسم برنامج السيارات الهجين جاء بسبب وجود مرحلة وسيطة في التحول تكون فيها السيارات بالنظام العادي والكهربائي معا.

وأضاف "لطفي"، خلال  مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز" ، أنه حتى الآن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر محدود ولا يوجد في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الالتحاق بالكلية أصبح بدون اختبار القدرات، ويتم عن طريق التنسيق فقط وبعد القبول يمكن للطالب الالتحاق ببرنامج السيارات الهجين.

وأوضح عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة حلوان، أن الكلية تتميز بكون كل أعضاء هيئة التدريس فيها حصلوا على الدكتوراه من الخارج، بالإضافة إلى أن الطالب يضمن حصوله على البرنامج على مدار 4 سنوات وليس نظام سنتين ثم اختبارات لاستكمال السنتين الأخيرتين كما يحدث في الكليات الأخرى، كما يحصل الطالب في السنة الرابعة على تدريب كامل في أحد المصانع على مدار العام الدراسي ليحصل على الخبرة العملية.

 

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