الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص بهيروين وسلاح فى القاهرة

هروين
هروين

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكمية من مخدر الهيروين بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم وعُثر بحوزته على (بندقية آليه – 3 خزينة – عدد من الطلقات النارية - طبنجة صوت بالخزينة الخاصة بها – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 ميزان حساس - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لسهولة التنقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسلحة نارية وزارة الداخلية قسم شرطة السلام

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