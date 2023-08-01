تكريم فريق مكافحة الفيروسات الكبدية بالبحيرة

أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، بتكريم فريق مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالبحيرة، ضمن أفضل ٥ محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي، والذي يوافق الثامن والعشرين من يوليو من كل عام، والتي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أن الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون ومبادرات الصحة العامة، قد قاما بتكريم الدكتورة نهى عابدين، مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بالمديرية، على التميز والجهد المبذول في مكافحة الفيروسات الكبدية ضمن أعلى ٥ محافظات على مستوى الجمهورية، طبقًا لمؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز.

ومن جانبه، أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بهذا التكريم المستحق لفريق مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالبحيرة، حيث يعد التكريم تكليلًا للعمل الجاد المتفاني من جميع أفراد فرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمديرية.

كما أشار الدكتور هاني جميعة، إلى أن أنشطة مكافحة الفيروسات الكبدية تشمل جميع أنشطة مبادرات الكشف عن الفيروسات الكبدية في مبادرة ١٠٠ مليون صحة ومبادرة فحص ما قبل التدخلات الجراحية، وتحصين الأطفال المولودين لأمهات مصابة والمكتشفين بمبادرة صحة الأم والجنين وغيرها من المبادرات.

كما أشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، إلى أن أنشطة مكافحة الفيروسات الكبدية تشمل التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بي B للفئات المستهدفة من الفرق الطبية ومرضى الغسيل الكلوي، وطلاب مدارس التمريض ونزلاء السجون ومخالطيهم ومخالطي الحالات الإيجابية لفيروس بي B، وعمال النظافة والصرف الصحي ومجالس المدن وغيرهم داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.