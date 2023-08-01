منها سماعات الرأس وماكينة القهوة.. اقتراحات هدايا لطلاب الثانوية العامة الناجحين

قد يكون من الصعب اختيار أفكار هدايا رائعة لطلاب الثانوية العامة الناجحين، والذين يستعدون لدخول الجامعات، ولكن هناك مجموعات رائعة من الهدايا التي يمكنك الاستعانة بها سواء كانت أشياء ترفيهية أو عملية من أجل المرحلة المقبلة في حياتهم، ووفقا أيضا لتفكير الشخص الذي ستقوم بإهدائه تلك الهدية، يمكنك على سبيل المثال شراء نوتة تذكيرية يمكنهم كتابة مذكراتهم وإلهامهم.

هذه القائمة للهدايا تسهل العثور على الهدية المثالية، إنها خيارات عملية وممتعة ومدروسة حتى تتمكن من العثور على الهدايا المثالية لميزانيتك

- سماعات الرأس الحاجبة للضوضاء

تعد القدرة على حجب الضوضاء للدراسة مهارة مهمة لجميع طلاب الجامعات، يمكن أن تساعدك سماعات الرأس المانعة للضوضاء، يعتمد التصميم فوق الأذن على إلغاء الضجيج الذكي ويمكن أن تدوم البطارية حتى 35 ساعة.

- الكاميرا الفورية

يحب طلاب الجامعات التقاط الصور على هواتفهم، لكن الكاميرا الفورية تطبع الصور على الفور، يمكن لطلاب الكلية التقاط صور مع الأصدقاء أو تزيين غرف النوم الخاصة بهم والتقاط صور سيلفي.

- جهاز اللياقة البدنية

من السهل كطالب جامعي اتخاذ خيارات غير صحية عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، والنوم، وممارسة الرياضة يمكن أن يساعدك هذا الجهاز على تتبع خطواتك اليومية ومعدل ضربات القلب.

- صانع القهوة

يعتمد بعض طلاب الجامعات على الكافيين لإدارة روتينهم اليومي، لذا تساعدهم ماكينة صنع القهوة على تلبية رغباتهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان.

قبعة صغيرة

تعتبر قبعة صغيرة هدية رائعة لطلاب الجامعات، خاصة إذا اخترت قبعة كلاسيكية مثل قبعة كارهارت متينة ودافئة، وبفضل نسيجها المطاطي فإنها تناسب معظم الرؤوس ولها العديد من الألوان.

- مجلة

يستمتع العديد من طلاب الجامعات بكتابة يومياتهم من أجل اليقظة والتأمل الذاتي والإبداع، تتميز المجلة بالاقتباسات الملهمة وتوضح لك التواريخ الهامة أيضا، وكتابة يومياتهم.