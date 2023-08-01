الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل استئناف سيد عزام المقاول النصاب لـ11 سبتمبر

حبس
حبس

أجلت محكمة مستأنف مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، استئناف سيد عزام، المقاول المتهم بالنصب على المواطنين بمنطقة عين الصيرة، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل؛ للتصالح.

كانت أصدرت محكمة جنح مصر القديمة، حكمًا بمعاقبة المقاول المتهم بالنصب على المواطنين ببيع شقق لعدة أشخاص في نفس الوقت بمنطقة عين الصيرة، بالسجن 109 سنوات في 66 قضية نصب.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أنه باع الشقة الواحدة لأكثر من 5 أشخاص وأخذ من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

السجن قضية نصب النصب علي المواطنين المقاول استئناف استئناف سيد عزام

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