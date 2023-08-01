الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يناقش خطة تخفيف الأحمال فى الإدارات

تعليم شمال سيناء
تعليم شمال سيناء

عقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم، اجتماعًا مع مديري العموم والإدارات التعليمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء والطاقة تزامنًا مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.
وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء أن مجلس الوزراء وضع خطة لتخفيف أحمال الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية، والتي سيتم تنفيذها بدءًا من يوم الأحد 1 أغسطس 2023 في جميع المحافظات بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وسوف تعمل الدولة على كل الجهات بهذه الإجراءات التي أعلنت عنها في شهر أغسطس، ولو استمرت درجات الحرارة المرتفعة في أسبوع أو اثنين من أغسطس، فسوف تستمر هذه الإجراءات، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء تعليماته بكل دقة وعناية لتنفيذ نظام العمل من المنزل، حيث يتم العمل من المنزل كل يوم أحد من كل أسبوع، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العمل وسهولة التواصل مع العاملين، وتسجيل ذلك في سجل الحضور والانصراف. ويأتي هذا القرار بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل من المنزل.

وأضاف رضوان أنه يتم تنظيم حضور العاملين في جميع المديريات العامة ورؤساء الأقسام لضمان انتظام العمل، كما يتم التأكيد على فصل التيار الكهربائي في جميع المدارس وترشيد استخدامه في الغرف الإدارية خلال الفترة الصباحية، وفصل التيار الكهربائي بشكل تام عن جميع الغرف خلال الفترة المسائية في المدارس والدواوين، باستثناء غرف حراس الأمن وغرف (IT) التي تحتوي على كاميرات مراقبة أو أي شيء من هذا النوع.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء على ضبط درجة حرارة القاعات المخصصة التي تحتوي على أجهزة تكييف عند تشغيلها على 25 درجة مئوية فقط، وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء.

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وزارة التربية والتعليم أهالي محافظة شمال سيناء مديرو العموم والادارات درجات الحرارة مجلس الوزراء

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