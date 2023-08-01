مصرع وإصابة شخصين فى تصادم بصحراوى البحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث سير بمركز وادي النطرون بالظهير الصحراوى بمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، بالفحص تبين مصرع شخص وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون.

وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث.