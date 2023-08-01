الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ليكيب": مبابى غاضب من إدارة باريس سان جيرمان ولا ينوى التخلى عن حقوقه

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أفادت تقارير صحفية بأن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، يشعر بالغضب من إدارة ناديه.
وبات مبابي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي، بعد الأزمة التي فجرها بطلبه عدم تفعيل شرط تمديد عقده مع النادي، والذي كان منصوصًا عليه في العقد الذي وقعه في العام الماضي، ثم توالت الأزمات بعدما أبلغته إدارة النادي برفضها رحيله مجانًا وإصرارها على تمديد العقد، وهو ما رفضه اللاعب؛ ووصل الأمر إلى حد هجومه على إدارة النادي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن كيليان مبابي يشعر بالغضب من إدارة باريس سان جيرمان، خاصة أن إدارة النادي حاولت إبعاده عن النادي قبل حلول اليوم 1 أغسطس من أجل حرمانه من مكافأة الولاء المنصوص عليها في عقده.
وأفادت الصحيفة بأن مبابي لا ينوي التخلي عن أي من حقوقه المالية لدى النادي.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2024.

كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد الدوري الفرنسي

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