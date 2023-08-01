الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية فى مدينة نصر

حبس
حبس

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر من القبض على شاب، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، لسرقته كمية من المشغولات الذهبية، ومبلغا ماليا، من مسكن أحد المواطنين.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات كافة المُستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

نيابة مدينة نصر الجزئية حبس شاب سرقة

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