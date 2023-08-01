الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قفل وزردية".. حبس شاب سرق صيدلية بالتبين

حبس شاب
حبس شاب

أمرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة صيدلة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة التي تثبت اقتحام المتهم لمكان الواقعة.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين، من ضبط شاب مقيم بدائرة قسم شرطة التبين لسرقته إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب كسر القفل، باستخدام «زردية» جرى ضبطها، وبحوزته كمية من الأدوية مختلفة الأنواع - مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بمزاوله نشاطًا إجراميًا، تخصص في سرقة المساكن والمحلات التجارية، كما أضاف بارتكابه عدد 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه، وإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة 15 مايو والتبين الجزئية شاب حبس كاميرات المراقبة تحريات المباحث

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