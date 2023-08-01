نظر طعون إعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بالدقهلية 18 فبراير المقبل

حددت محكمة النقض جلسة 18 فبراير 2024 لنظر النقض المقدم من المتهمين بقتل المجنى عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا "شهيدة الشرف"، وذلك أمام الدائرة الجنائية على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات.

وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتى على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادى الزناتى، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال وذلك فى القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة.