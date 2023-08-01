الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب فى سيارتين بحدائق الأهرام

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، على حريق سيارتين داخل مركز صيانة بحدائق الأهرام.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمول، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مركز صيانة سيارات متواجد بجراج المول.

وتبين احتراق سيارتي ملاكي، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ولا يوجد أي إصابات أو وفيات، ويرجح أن الحريق سببه ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية مركز صيانة حدائق الأهرام

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