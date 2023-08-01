صنفها كأبرز التحف المعمارية عالميا.. موقع هندي يدعو لزيارة أهرامات الجيزة

أكد موقع "آسيا نت" الهندي، أنه يمكن للأفراد الاستمتاع برحلة رائعة عبر المعالم المعمارية الاستثنائية حول العالم خلال عام 2023، بداية من الأعاجيب التاريخية والتي يكمن الغالبية العظمى منها في مصر، مرورًا بالأحجار الكريمة المعاصرة وحتى الصروح الأيقونية التي صمدت أمام العوامل الجوية والتغيرات المناخية الكبرى.

وتابع أن الكثير من هذه المعالم أثرت الزوار وجعلتهم مفتونين بتألقها وأناقتها، فعلى مر العصور، ابتكر الجنس البشري روائع معمارية غير عادية تتجاوز قيود التسلسل الزمني والموقع.

وأضاف أنه من الأعاجيب القديمة إلى المخططات المبتكرة، تقف هذه التحف كدليل على الأصالة والخبرة الفنية، فثمة 10 عجائب معمارية منتشرة في جميع أنحاء العالم، كل واحد يأسر العقل ، ويعمل كرموز خالدة للإرث الثقافي وسعة الحيلة البشرية.

- أهرامات الجيزة الأبرز

وأشار الموقع إلى أن أبرز هذه التحف المعمارية هو الهرم الأكبر في الجيزة في مصر، والذي تم تشييده منذ أكثر من 4500 عام، ويعد الهرم الأكبر في الجيزة شهادة واضحة على إبداع الفن والتراث المصري القديم، ولغز العالم المحير، حيث فشل العلماء حتى الآن في اكتشاف سر بنائه الضخم.

وتابع الموقع أنه من ضمن أشهر العجائب المعمارية في العالم أيضًا، تاج محل في الهند حيث تبرز روعة تاج محل عظمة التصميم الإنشائي المغولي والبراعة الفنية الدقيقة.

وأضاف أن الكولوسيوم الإيطالي يًعد من أشهر المعالم السياحية في العالم، حيث يعكس هذا المدرج المهيب في روما روعة المجتمع الروماني القديم ومشاهده الترفيهية التي لا مثيل لها، بالإضافة إلى سور الصين العظيم الذي يمتد لأكثر من 13000 ميل، وهو يقف كنظام تحصين مهيب ورمز للأهمية التاريخية للصين.

وأكد الموقع، أنه من ضمن العجائب المعمارية الأخرى برج إيفل في فرنسا، حيث لا يزال الهيكل الشبكي المعقد لبرج إيفل، رمزًا خالدًا للتطور الفرنسي،وشاهداً على التميز الفني.