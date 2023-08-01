الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صنفها كأبرز التحف المعمارية عالميا.. موقع هندي يدعو لزيارة أهرامات الجيزة

أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة

أكد موقع "آسيا نت" الهندي، أنه يمكن للأفراد الاستمتاع برحلة رائعة عبر المعالم المعمارية الاستثنائية حول العالم خلال عام 2023، بداية من الأعاجيب التاريخية والتي يكمن الغالبية العظمى منها في مصر، مرورًا بالأحجار الكريمة المعاصرة وحتى الصروح الأيقونية التي صمدت أمام العوامل الجوية والتغيرات المناخية الكبرى.

وتابع أن الكثير من هذه المعالم أثرت الزوار وجعلتهم مفتونين بتألقها وأناقتها، فعلى مر العصور، ابتكر الجنس البشري روائع معمارية غير عادية تتجاوز قيود التسلسل الزمني والموقع.

وأضاف أنه من الأعاجيب القديمة إلى المخططات المبتكرة، تقف هذه التحف كدليل على الأصالة والخبرة الفنية، فثمة 10 عجائب معمارية منتشرة في جميع أنحاء العالم، كل واحد يأسر العقل ، ويعمل كرموز خالدة للإرث الثقافي وسعة الحيلة البشرية.

txt

الأهرامات لم تنهَر.. ما حقيقة الصور المثيرة للجدل عن الهرم المائل؟

- أهرامات الجيزة الأبرز

وأشار الموقع إلى أن أبرز هذه التحف المعمارية هو الهرم الأكبر في الجيزة في مصر، والذي تم تشييده منذ أكثر من 4500 عام، ويعد الهرم الأكبر في الجيزة شهادة واضحة  على إبداع الفن والتراث المصري القديم، ولغز العالم المحير، حيث فشل العلماء حتى الآن في اكتشاف سر بنائه الضخم.

وتابع الموقع أنه من ضمن أشهر العجائب المعمارية في العالم أيضًا، تاج محل في الهند حيث تبرز روعة تاج محل عظمة التصميم الإنشائي المغولي والبراعة الفنية الدقيقة.

وأضاف أن الكولوسيوم الإيطالي يًعد من أشهر المعالم السياحية في العالم، حيث يعكس هذا المدرج المهيب في روما روعة المجتمع الروماني القديم ومشاهده الترفيهية التي لا مثيل لها، بالإضافة إلى سور الصين العظيم  الذي يمتد لأكثر من 13000 ميل، وهو يقف كنظام تحصين مهيب ورمز للأهمية التاريخية للصين.

وأكد الموقع، أنه من ضمن العجائب المعمارية الأخرى برج إيفل في فرنسا، حيث لا يزال الهيكل الشبكي المعقد لبرج إيفل، رمزًا خالدًا للتطور الفرنسي،وشاهداً على التميز الفني.

txt

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

الأهرامات مصر الجيزة المعمارية العالم محمد حمدى زكى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان