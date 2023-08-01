القبض على رجل أعمال قتل نجله رميا بالرصاص فى المعادى

تمكن رجال مباحث المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس المباحث، القبض على رجل أعمال، قتل نجله بعدة طلقات من سلاح ناري بمنطقة المعادي، وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لقسم شرطة المعادي، مفاده مقتل شاب يدعي "محمد.ر.غ"، بسلاح ناري.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة المتوفي مصاب بعدة طلقات، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المتوفي ووالده، وتطور الأمر، وقام الأخير بإطلاق النار على نجله وتوفي في الحال.



وتحفظت قوات الأمن علي المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم.

وجار التحقيق معه حول ملابسات الحادث.



وبإخطار اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمه أمر بتحرير عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.