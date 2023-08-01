أزهرى: التاريخ لن ينسى لوجدى العربى خروجه بأطفال الملاجئ بالأكفان لميدان رابعة

قال الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إن التاريخ لن ينسى وجدي العربي الذي خرج بأطفال المسلمين من الملجأ إلى منصة رابعة وجعلهم يرتدون الأكفان.

وأضاف “رضا”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية “المحور”، أن التاريخَ الإنساني لم يشهد على مر الزمان أبدا واقعة مثل هذه، مشددًا على أن مثل هذا الشخص نذير شؤم ومن حسن الطالع أنهم فروا كالفئران من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ووجه رسالة للفنان حسن يوسف وزوجته لرحيل نجلهما قال فيها: "هنيئا لحسن يوسف وزوجته شمس البارودي بما أعده الله لعائلته خاصة ابنه الذي زف لجنة الرضوان، ولا نقول هذا اعتباطا أو نفاقا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن من مات غريقا فهو شهيد، والشهادة أسمى درجات الإيمان وأعلى المنازل، حتى إن الله إذا أراد أن يشجع المؤمنين على الطاعة قال وهو يحفزهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

هنيئا لكم يا آل يوسف فقد خصكم الله في هذه الليلة بشهيد

وأضاف: "ما حدث بشرى من رسول الله لهذه الأم المكلومة ولهذا الأخ العزيز، ولا يسعنا إلا أن نقول هنيئا لكم يا آل يوسف فقد خصكم الله في هذه الليلة بشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من بشر بذلك.