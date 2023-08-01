بتقلد صوت "ميكي".. مرام حسنى تقدم محتوى ترفيهي وتحلم ببرنامج تلفزيوني

تعد وسائل التواصل الاجتماعي المنبر الرئيسي في وقتنا الحالي لاستضافة مواهب الشباب بمختلف أشكالها، والتي من خلالها يعرض صناع المحتوى إبداعاتهم الكتابية والأخرى عن طريق صناعة الفيديوهات.

في هذا السياق، حرصت مرام حسني، ابنة الإسماعيلية، على تقديم محتوى ترفيهي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تقوم من خلاله بمحاكاة نبرة صوت الشخصية الكارتونية الشهيرة "ميكي ماوس".

وقالت مرام صاحبة الـ 29 عامًا لـ "الدستور"، إنها بدأت بتقديم محتوى مصور على "السوشيال ميديا" منذ ثلاث سنوات، من خلال تصوير فيديوهات ترفيهية بنبرة صوت "ميكي"، مؤكدة أن هذه الفيديوهات متنوعة الأفكار، بين محتوى كوميدي وآخر توعوي للأطفال.

وأضافت "ميكي"، أنها قامت بزيارة عدد من المستشفيات المخصصة لعلاج سرطان الأطفال، وذلك بناء على طلب الأطفال المعجبين بها، لتقديم فقرات ترفيهية لهم بصوت الكارتون "ميكي"، ولفتت إلى أن محتواها يلقى إعجاب كل الفئات والأعمار على مستوى المجتمع المصري والوطن العربي، بما وصفته بنجاح كبير لوصولها لأكبر عدد من الأسر بمحتوى يحترم عقلية المشاهد، ويستهدف الأسر من كبير السن وصولًا للأطفال.

وتابعت في حديثها أنها تعتزم في الفترة القادمة إعداد سيناريوهات ذات أفكار لتقديمها خلال فيديوهاتها، لتحقيق أكبر قدر من الإفادة بصحبة الترفيه لكل المتابعين.

وفي هذا السياق، أعربت مرام حسني عن سعيها لتطوير محتواها والوصول به لتقديم برنامج تلفزيوني.

وأشادت بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واحتوائها للمواهب الشابة وتعمل على تنميتها في كل المجالات. كما أشارت إلى أنها تسعى أن تكون إحدى هذه المواهب وأن يكون لها برنامج تلفزيوني على إحدى قنوات الشركة.

يذكر أن مرام حسني خريجة كلية الآداب قسم الجغرافيا، وقد عملت في تخصصها فترة بعد تخرجها، بالإضافة إلى حصولها على دورات تدريبية في نقابة المهن الرياضية، علاوة على عملها في أكثر من مجال في القطاع الخاص.