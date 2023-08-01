إحالة عامل للجنايات بتهمة حيازة مخدر الأيس فى مطار القاهرة

قررت جهات التحقيق في النزهة، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مخدر الأيس، وكمية من مخدر الهيروين، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الشرقية) حال تواجده بالميناء، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الأيس – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.