الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

احتفالية "شباب مصر".. شريف عثمان: أصبحنا على القمة منذ تولى الرئيس السيسى القيادة السياسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد شريف عثمان، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى، أنه منذ 2006 حقق 5 ذهبيات وفضية، قائلا إن النجاح لا يأتى وحده، بل إن القيادة السياسية تسهم فى ذلك.

وقال عثمان فى احتفالية "شباب مصر" التى تقام بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وخالد عباس رئيس العاصمة الإدارية وطارق رحمى محافظ الغربية، إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى القيادة السياسية ونحن على القمة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها الرياضة.

وأضاف عثمان، أن العاصمة الإدارية أحد الصروح الضخمة التى توجد فى مصر، موجها رسالة للشباب أن ينتهزوا هذه الفرصة والاستمتاع بالعاصمة الإدارية ومنشآتها.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاثقال البارالمبي الشباب والرياضة العاصمة الإدراية القيادة السياسية رفع الأثقال البارالمبي

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