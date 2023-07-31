الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الأهلى يعلن تعاقده مع رضا سليم

رضا سليم
رضا سليم

أعلن النادي الأهلي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع رضا سليم قادمًا من نادي الجيش الملكي المغربي لمدة أربع سنوات قادمة.

ورحب الأهلي عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، بلاعبه الجديد، الذي وقع على عقود انضمامه للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك، وشهدت الساعات الماضية إنهاء جميع الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب.

ووصل رضا سليم مساء أمس الأحد، بصحبة وكيل أعماله وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف التوقيع وإتمام إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء؛ ليكون ثانى صفقات الأهلى فى موسم الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع إمام عاشور لمدة 5 مواسم قادماً من ميتلاند الدنماركي.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى الإجراءات الخاصة بصفقة انضمام المغربى رضا سليم لاعب الجيش الملكى المغربى إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة تبلغ قيمتها 2 مليون و100 ألف دولار؛ لتدعيم صفوف الأهلى فى الموسم المقبل.

كان إتمام الصفقة متوقفًا على بعض التفاصيل الخاصة بالتعاقد سواء راتب اللاعب أو طريقة سداد قيمة الصفقة على 3 أقساط بخلاف نسبة 20% إعادة البيع، و150 ألف دولار حالة إحرازه 15 هدفا في الموسم الأول مع الفريق الأحمر.

الاهلى رضا سليم الجيش الملكي سليم رضا النادي الأهلي

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