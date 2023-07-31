احتفالية "شباب مصر"| وزير الرياضة: الشباب قادر على مواجهة أي تحدي بالحلم والأمل

أكد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية احتفالية شباب مصر، بمشاركة 5000 شاب وفتاة في جميع المحافظات، لتعزيز دور الشباب في المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية

وأوضح وزير الرياضة أن الهدف من المبادرة هو تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

وأضاف الوزير أن المبادرة "صيف شبابنا" تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

ونظمت وزارة الشباب، بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية، الاثنين، احتفالية شباب مصر، بمشاركة 5000 شاب وفتاة في جميع المحافظات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة "صيف شبابنا".

حضر الاحتفالية د.أشرف صبحي وخالد عباس رئيس شركه العاصمة الإدارية، إضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والرياضيين والكيانات الشبابية وبعض من الفنانين والاعلاميين.

وأقيمت الاحتفالية واطلاق مبادرة "صيف شبابنا" في السادسة مساء اليوم في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد الاحتفالية عرض لانجازات الدولة المصرية وإنجازات الوزارة، كما يتضمن حفلة غنائية للفنان محمود العسيلي وتتضمن الاحتفالية أيضا عروضاً فنية ورياضية وترفيهية متنوعة، إضافة إلى العديد من الفعاليات التفاعلية التي تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة والمساهمة في بناء المجتمع.

تأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة.